Forsvarere kritisk til siktelsene i dobbeltdrapssaken i Bergen

– Jeg tror flere av siktelsene vil bli nedjustert. Politiet går bredt ut fordi det er mange mennesker som på ulike måter nok er involvert. De vil sikre seg mot bevisforspillelse, sier advokat Kjetil Ottesen til Bergens Tidende.

Ottesen forsvarer en av de siktede, en 37 år gammel mann som nekter straffskyld. Av de fem, er det kun én som har erkjent straffskyld for dobbeltdrapet. En 56 år gammel mann tilsto i avhør i forrige uke, ifølge mannens forsvarer.

Flere av de andre siktede har kun innrømmet andre ulike tilknytninger i saken.

– Etter min oppfatning er det ikke grunnlag for den alvorlige siktelsen mot min klient. Politiet går veldig høyt ut i slike saker, sier advokat Kaj Wigum, som forsvarer en 22 år gammel mann i saken.

Politiadvokat Inger-Lise Høyland avviser kritikken og viser til at retten er enig med politiet. Hun er også klar på at siktelser kan bli endret senere i løpet av etterforskningen.

En 29 år gammel kvinne og en 43 år gammel mann ble funnet drept under en presenning ved Osavatnet mandag 13. januar. I tillegg til de fem som er siktet for drap eller medvirkning, er også én mann siktet for å ha ødelagt bevis. Han ble raskt løslatt av politiet. De andre fem sitter i varetekt.

