Coronaviruset: Økt etterspørsel etter munnbind i Norge

NTB Innenriks

Søndag meldte flere svenske apotek at de var helt utsolgt for munnbind, men her til lands virker situasjonen å være mindre prekær.

– Vi merker økt etterspørsel, men vi har fortsatt varer på lager og nye varer er på vei inn, forteller kategorisjef Bente Iren Dybfest Westen i Apotek 1-kjeden til NTB.

Norsk Medisinaldepot og Apotekerforeningen opplyser at de foreløpig ikke informasjon om etterspørselen.

Overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstiuttet sier til NTB at munnbind ikke er noe de anbefaler for friske folk.

– Bruk av munnbind utenfor helsetjenesten gir veldig usikker effekt, sier hun.

Og legger til:

– Det vi ofte ser, er at folk som ikke er vant med å bruke munnbind, oftere tar seg til ansiktet når de bruker det. Det er ikke nødvendigvis så lurt når man skal forhindre smitte.

(©NTB)