Mot snøfri rekord i Oslo

Januar forbindes ofte med lave temperaturer og store mengder snø. Men hovedstaden har til nå vært preget av plussgrader og mildvær.

For nøyaktig 30 år siden viste målingene på Blindern i Oslo null snø fram til 26. januar. Søndag fastslår meteorologene ny rekord, melder NRK.

– Dette er en del av det vi venter med klimaendringene. Det blir grønnere og varmere vintre i lavlandet. Det kommer til å bli mer uvanlig at det faktisk ligger snø her, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss til NRK.

Hvis det ikke kommer et overraskende snøfall de neste dagene, vil dette være første gang det blir registrert en helt snøfri januar i Oslo. Snittemperaturen har så langt ligget på 2,9 varmegrader, mens snittet vanligvis ligger på 4,3 kuldegrader.

Mer enn 100 andre steder i landet går det mot ny varmerekord i januar. I Tromsø har gjennomsnittstemperaturen til nå vært 0,3 kuldegrader, mens snittet vanligvis ligger på 4,4 kuldegrader. I Trondheim ligger det i januar vanligvis på 3 kuldegrader, men i år har snittet ligget på 3,4 plussgrader.

– Det viser at klimaendringene, de er her. For plantelivet kan dette få store konsekvenser. Blomster begynner å spire, men risikerer å dø dersom det kommer en kuldeperiode. Jordsmonnet endres også – vi opplever sørpeskred istedenfor snøskred, sier Gislefoss.

