Ropstad ber om ro rundt Granavolden-plattformen

Dagen etter at store deler av regjeringen ble byttet ut, møtte KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sine egne på KrFs landskonferanse på Gardermoen.

– Det betyr noe at KrF er i regjering, slo han fast.

– I Granavolden-plattformen står viktige KrF-gjennomslag svart-på-hvitt. Vi var veldige fornøyde med Granavolden-plattformen for ett år siden. Nå, 19 måneder før valget, er vi godt i gang med å sette den ut i livet. At regjeringspartiene nå skal bruke tid på å reforhandle i stedet for å gjennomføre KrFs gjennomslag, mener jeg er feil bruk av den knappe tiden vi har igjen, sa Ropstad.

Han viste også til at det nå blir ett parti mindre rundt bordet til å argumentere for sine saker. I tillegg får KrF et større mannskap og mulighet til å sette enda større preg på sakene.

KrF-lederen var heller ikke et øyeblikk i tvil om at partiet var med på å fatte den riktige beslutningen som førte til at den IS-siktede kvinnen og barna hennes ble hentet hjem til Norge.

– Jeg er helt trygg på at vi valgte rett. Vi valgte ungene. Og hvis vi skulle gjort det igjen, hadde vi valgt det samme, slo han fast.

