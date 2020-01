Politiet leter etter person etter slagsmål i Oslo sentrum

NTB Innenriks

Politiet skriver på Twitter at en person ble slått i ansiktet under slagsmålet som skjedde i Osterhaus' gate, og at han får behandling av ambulanse på stedet.

– Opplysninger om mistenkte tilsier at han var i besittelse av kniv og muligens et skytevåpen. Vi søker etter en navngitt mistenkt i Oslo sentrum.

Operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt sier til VG at det var flere involverte i slagsmålet og at de er kjenninger av politiet. Tilstanden er ikke alvorlig for personen som ble skadd.

(©NTB)