Solberg: Hauglies avgang er ikke en innrømmelse av skyld

NTB Innenriks

– Arbeiderpartiet tar feil. Jeg har sagt tydelig at vi kommer til å ta ansvar for de feilene vi har gjort, sa Solberg på fredagens pressekonferanse etter endringene i regjeringen.

Hauglie gikk fredag av som arbeids- og sosialminister og blir erstattet av Torbjørn Røe Isaksen (H).

SV mener statsministeren ikke kan løpe fra ansvaret for trygdeskandalen ved å bytte ut Hauglie, og Arbeiderpartiet mener statsrådsskiftet er en innrømmelse av skyld fra regjeringens side. Det vil ikke Solberg være med på.

– Hun har stått stødig gjennom Nav-saken, som er en sak hvor det har sviktet i mange ledd i det offentlige Norge. Vi skal fortsette med dette viktige arbeidet med å finne ut hvorfor og hva som har skjedd, og hvordan det kunne skje, sa Solberg.

Hun begrunnet Hauglies avgang med et behov i Høyre for å fornye partiets mannskap i regjeringen.

Mindretallstrøbbel

Etter at Fremskrittspartiet forlot samarbeidet denne uken, må Høyre nå styre i mindretall sammen med Venstre og KrF. En rekke saker de siste dagene har vist at det blir krevende, noe Solberg også erkjenner.

– Det er ulemper ved å være en mindretallsregjering, helt klart. Det er derfor jeg ønsker å ha en flertallsregjering, sier statsministeren.

Hun fremholder at regjeringen er forberedt på at det nå blir vanskeligere å få gjennomslag i Stortinget for saker hvor de fire borgerlige partiene tidligere har vært enige. Samtidig håper Solberg på økt oppslutning ved at tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide nå blir samferdselsminister.

– Jeg tror det vil være med på å styrke oppslutningen om prosjektet i de tre regjeringspartiene, sier statsministeren.

Hun ser nå for seg å ha på plass et mannskap som skal vare fram mot valget i 2021.

– Vi har ingen planer å gjøre flere endringer denne våren i regjeringen. Så er det min erfaring at ting kan skje. Men målet er et stabilt team fram mot valget i 2021.

Færre kvinner

Endringene i Solbergs mannskap innebærer at regjeringen nå får tolv menn og åtte kvinner. Det er en noe lavere andel kvinner enn regjeringen hadde før Frp gikk ut. KrF er nå representert med tre menn og én kvinne.

Med Abid Raja (V) som kulturminister vil Solberg også få inn en representant med innvandrerbakgrunn i sitt mannskap.

Samtidig vil den geografiske fordelingen bli noe bedre, i og med at Linda Hofstad Helleland (H) fra Trøndelag og Geir-Inge Sivertsen (H) fra Troms kommer inn.

Høyre har tolv regjeringsmedlemmer, mens KrF og Venstre har fire statsråder hver. Dermed får regjeringen nå to færre statsråder enn tidligere.

Kutter poster

Endringene innebærer dessuten at statsrådsposter for samfunnssikkerhet og beredskap, eldre og folkehelse og digitalisering blir fjernet.

Samtidig oppstår nyvinningen distrikts- og digitaliseringsminister, som er Hellelands post.

Fredagens rokeringer betyr også at regjeringen blir noe yngre når folk som Høyres Tina Bru (33) og Henrik Asheim (36) og Venstres Sveinung Rotevatn (32) kommer inn.

Mens gjennomsnittsalderen på de nye statsrådene er 41 år, er tilsvarende tall for de avtroppende 47 år.

(©NTB)