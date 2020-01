NTB Innenriks

Bartnes sier til Trønder-Avisa at tiden er inne for et lederskifte.

– Jeg har jobbet i landbruket på nasjonalt nivå i nærmere tjue år. Nå er tida inne for å være mer på gården og være gårdbruker. Livet er for kort til å være lengre i Oslo nå, sier han.

Bartnes blir sittende til en ny leder velges på årsmøtet 10. og 11. juni på Lillehammer.

