Hareide varsler tydelig retning for samferdselspolitikken: Klima er viktigst

NTB Innenriks

– Dette er den sektoren som skal ta de største utslippsreduksjonene. Vi har en klimakrise i vår verden. Vi er nødt til å levere. Det blir min viktigste oppgave når jeg får hovedansvaret i dette departementet, sa Hareide da han fredag overtok som samferdselsminister.

Han fikk kontornøkkelen overrakt av avtroppende statsråd Jon Georg Dale (Frp).

– Vår vei videre er å fortsette å bygge vei, sa Dale før han forsvant ut døren.

– Har lagt uenigheten bak oss

Der Frp kanskje først og fremst har vært opptatt av bilistene, valgte Hareide å slå et slag for gående og syklende på sin første arbeidsdag.

– Dette er en sektor hvor vi vet at sikkerhet er viktig. Tallene på trafikksikkerhet har heldigvis gått i riktig retning. Jeg er selv syklist. Myk-trafikantene må ivaretas, sa Hareide.

Det har ikke akkurat gått ubemerket hen at den tidligere KrF-lederen er tilbake i regjeringskontorene. Det er bare et år siden han stemte mot Granavolden-erklæringen, plattformen han nå i utgangspunktet skal styre etter i regjeringen.

I tillegg slutter han seg til KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og laget som han kjempet en innbitt retningskamp mot høsten 2018.

– Jeg synes vi la den uenigheten bak oss for et år siden. Vi har samarbeidet godt. Det er nok et enklere politisk landskap i KrF med den regjeringsendringen som nå skjer. Fordi det er lettere å forene laget, helt uavhengig av om jeg hadde gått inn i regjering eller ikke, sier Hareide til NTB.

– Omdiskutert person

For øvrig blir Hareides nye sjef statsminister Erna Solberg (H), som aktivt kjempet mot ham da han prøvde å få med seg KrF inn i et rødgrønt samarbeid.

– Jeg kunne forstå at Erna Solberg jobbet imot meg i 2018. Det har jeg ingen problem med at hun gjorde ut ifra sin agenda. Jeg jobbet ut ifra hva jeg mente var best for KrF. Til tross for den uenigheten har vi klart å bevare vår dialog og tillit til hverandre.

– Forstår du dem som måtte mene at det er feigt at du slutter deg til det «andre laget»?

– Jeg har sett stemmer både i Høyre og andre partier som har reagert på at jeg gjør det. Jeg kan forstå det, fordi jeg har vært en omdiskutert person i det politiske Norge de siste årene. Nå må jeg vise meg denne tilliten verdig gjennom de politiske resultatene.

15 år er gått siden sist Hareide var statsråd, også den gang i klimaets tjeneste som miljøvernminister. I årene etter det har han både vært partileder, stortingspolitiker og kjempet en rekke harde kamper.

– Jeg har fått litt erfaring siden sist. Det tror jeg kan komme godt med. Jeg var veldig ung da jeg gikk inn som miljøvernminister, sier Hareide.

