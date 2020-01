Dobbeldrapsiktet i Bergen erkjenner å ha vært i bil som skal ha fraktet drapsofre

NTB Innenriks

37-åringen var blant de første pågrepne i saken og er nå den andre siktede i saken som erkjenner å ha vært i bilen, skriver Bergens Tidende.

En 42 år gammel mann og en 29 år gammel kvinne ble funnet drept ved Osavatnet i Bergen mandag 13. januar. Totalt er seks menn siktet i saken, fem av dem for drap eller medvirkning til drap. Én mann er siktet for ødelagt bevis.

Politiet hovedteori er at de to ble drept på et hospits i Møllendalsveien, før de deretter ble fraktet bort i bil og dumpet ved Osavatnet. De to ble funnet under en grønn presenning.

