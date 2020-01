Ulykkesfly ved Kongsvinger drev med landingstrening

NTB Innenriks

Statens havarikommisjon for transport publiserte torsdag beskrivelsen av ulykken, som skjedde på Kongsvinger flystripe Gjølstad tirsdag. Eieren av sportsflyet, en 78 år gammel mann, hadde kjøpt det brukt tre måneder tidligere.

På siste planlagte landing skulle det ifølge kommisjonen lande halvveis ned på den 700 meter lange rullebanen.

– Etter landingen prøvde eieren å bremse uten at det ga tilstrekkelig effekt. Instruktøren tok over kontrollene for å gjøre en avbrutt landing, opplyser Havarikommisjonen.

Ifølge kommisjonen tok instruktøren over kontrollen for å gjøre en avbrutt landing. Flyet kom litt opp i luften, men skjente ut til venstre og sneiet to parkerte biler før det endte opp på et jorde og etter få meter tippet over på ryggen.

Det var 71-årige Åge Flatner fra Romerike som omkom i ulykken, ifølge Innlandet politidistrikt. Eieren av flyet, en 78-åring, kom fra det med lettere fysiske skader.

