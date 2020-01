Folket støtter beslutningen om å hente familie fra Syria

NTB Innenriks

I forrige uke ble den 29 år gamle IS-siktede kvinnen hentet hjem med sine to barn, hvorav ett antas å være alvorlig sykt. Beslutningen skapte stor misnøye hos Frp, som gikk ut av regjeringen som følge av uenighetene.

Respons Analyse har intervjuet et representativt utvalg på 800 personer og spurt om de støtter regjeringens beslutning, skriver VG.

57 prosent svarer at de støtter Erna Solbergs (H) beslutning, mens 28 prosent ikke støtter beslutningen. 15 prosent svarer at de ikke er sikre.

– Det er en overvekt i alle andre partier som mener det var riktig. I Frp er det diametralt motsatt – der er det over 80 prosent som ikke støtter det, sier daglig leder Thore Gard Olaussen i Respons Analyse.

Tallene gleder Høyre-nestleder Bent Høie, som sier at han tror tallene viser det dilemmaet som Høyre og regjeringen har stått i.

– Jeg tror de fleste er enige med oss i at vi ikke ønsket å hente henne hjem, men da vi sto i valget med å risikere at en antatt veldig syk gutt døde, tror jeg at befolkningen ser at det da var riktig å ta hjem moren, sier Høie.

(©NTB)