Trine Skei Grande frykter miljøfiendtlig allianse mellom Ap, Sp og Frp

Tirsdag ble det klart at Arbeiderpartiet sier nei til utenlandskabelen NorthConnect, og partileder Jonas Gahr Støre varslet at han ville søke flertall med Senterpartiet og Fremskrittspartiet for å få stoppet det omstridte prosjektet.

Det får Venstres partileder til å reagere kraftig.

– Dette er en veldig viktig klimasak der vi ser at Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet danner en allianse for å stanse et viktig klimatiltak for Europa, sier Grande til NTB.

Grandes frykt er at den nye alliansen skal bli en gjenganger på miljøfeltet etter Fremskrittspartiets sorti fra regjeringen.

– På mange av de andre sakene tror jeg vi kan klare å skape flertall. Men det er klart at når de tre går sammen, da får vi dårlige miljøløsninger. Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har aldri vært i front på klima og miljø, sier hun.

– Det som bekymrer meg, er en allianse på Stortinget på klima og miljø som kommer til å føre oss bakover.

Men Grande har også håp om samarbeid med Ap til å sikre flertall for klima- og miljøpolitikk.

– Det gjenstår å se om Arbeiderpartiet vil det, sier hun.

