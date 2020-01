Rødt ber om Frps hjelp til å felle Hauglie

NTB Innenriks

– Vi snakker om den største rettsskandalen i norsk historie, som viser hvor utrolig skjevt også rettssikkerheten er fordelt. Maktpersoner må stilles til ansvar, og derfor oppfordrer jeg Frp til å støtte mistillitsforslaget mot Anniken Hauglie, sier Moxnes til NTB.

Hauglie er øverste ansvarlige for Nav og har vært under press i kjølvannet av Nav-skandalen hvor 78 personer antas å ha blitt uskyldig dømt.

– Prøvestein

I november fremmet Moxnes et mistillitsforslag mot Hauglie i Stortinget, men fikk ikke noen av de andre partiene med seg. I ettertid har imidlertid både SV og MDG konkludert med mistillit, mens Ap og Sp fortsatt er i tenkeboksen.

Frp-leder Siv Jensen kunngjorde mandag at de går ut av regjeringen, og varslet samtidig en tøffere linje i tiden framover.

– Dette blir den første virkelige prøvesteinen på om Frp følger opp proklamasjonene om å bli «tøffere og tydeligere», også i handling, eller om de vil være servile og underdanige overfor Høyre-regjeringen, sier Moxnes.

– Behandles grundig

Fremskrittspartiets Erlend Wiborg, som leder Stortingets sosialkomité, sier at saken ikke er behandlet internt i partiet ennå.

– Det at Fremskrittspartiet forlater regjeringen, endrer ikke vårt syn i seg selv. Mistillit mot en statsråd er en alvorlig sak å behandle, uavhengig av om man er i regjering eller ikke, sier han til NTB.

Han ønsker foreløpig ikke å kommentere utspillet fra Moxnes.

– Det er en sak som skal behandles i kontrollkomiteen. Men vi behandler den grundig. Det fortjener en så alvorlig sak, sier han.

Innstillingen fra kontrollkomiteen på Stortinget om Nav-skandalen kan foreligge allerede 11. februar.

Kjernen i saken er at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 78 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette, mens Nav anslår at rundt 2.400 personer har fått urettmessige krav om å tilbakebetale trygdeytelser.

