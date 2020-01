Norsk Industri ber om «ekstremt nøkternt» lønnsoppgjør

NTB Innenriks

Rapporten ble lagt fram onsdag og er basert på tilbakemeldinger fra 350 av medlemsbedriftene.

Den slår fast at norsk industri ved inngangen til 2020 er godt posisjonert for å håndtere framtida.

Hard internasjonal konkurranse

«Med såpass forsiktige anslag på omsetningsøkning spår vi ganske stabil sysselsetting når det gjelder fast ansatte. Industrien må ha produktivitetsvekst for å overleve i en hard internasjonal konkurranse. Da kreves det en viss vekst i omsetningen for å holde på egen sysselsetting», skriver Norsk Industri.

«Når det gjelder innleie, faller dette signifikant, ettersom markedet roer seg og noen større prosjekter som krevde svært mange medarbeidere innenfor en kort tidsperiode, nå går mot slutten», heter det videre.

Ifølge rapporten vil internasjonaliseringen fortsette – til tross for pågående handelskrig, uavklart brexit og terrortrusselen.

Spurt om lønn

Rapporten ble presentert under arrangementet Industri Futurum 2020. På scenen ble administrerende direktør Stein Lier-Hansen spurt om blant annet lønnsvekst.

– Min jobb er å sørge for at vi klarer å minst opprettholde og helst forbedre konkurranseevnen. Det betyr at det må bli et ekstremt nøkternt oppgjør, sa Lier-Hansen.

– Det må ta utgangspunkt i at vi må redde industriarbeidsplasser. Det som forsterker den trenden, er at veldig mange industribransjer nå er i omstilling. Omstilling er dyrt og risikofylt, og vi tåler ikke nå å tro at vi skal gå tilbake igjen til en særnorsk lønnsutvikling. Det vil slå beina under unødvendig mange industriarbeidsplasser, fortsatte han.

(©NTB)