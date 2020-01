Manshaus-saken kommer opp for retten 7. mai

NTB Innenriks

Selv om tiltalespørsmålet fortsatt ligger på påtalemyndighetens bord, opplyser statsadvokat Johan Øverberg i Oslo til NTB at saken er forhåndsberammet til 7. mai.

Asker og Bærum tingrett har satt av tre uker til behandling av draps- og terrorsaken. Den skal etter planen tas opp til doms 26. mai.

Philip Manshaus har erkjent at han skjøt og drepte sin stesøster i deres felles hjem på Eiksmarka, før han satt seg i bilen og kjørte til Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum. Der løsnet han ild med et haglgevær, men ble overmannet av to personer som befant seg i bygningen før han rakk å skade noen.

