Krekars advokat ber om utsettelse til ny justisminister er på plass

NTB Innenriks

Ifølge NRK finnes det en teoretisk mulighet for at avgjørelsen om utlevering kan komme før en ny justisminister er på plass – selv om statsminister Erna Solberg (H) har satt som mål at regjeringskabalen uten Frp skal være klar innen slutten av januar.

Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, har arbeidet med en klage på habiliteten til avtroppende justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Bakgrunnen er at advokaten mener Frps statsråder er inhabile i saken ettersom partiet har en politisk ambisjon om å sende Krekar ut av landet.

(©NTB)