Knut Arild Hareide og Abid Raja avbryter komitéreise i Indonesia

NTB Innenriks

Det jobbes nå for at Erna Solberg (H) skal ha de nye statsrådene på plass til statsråd fredag, ifølge VG. Det skal kun være uforutsette ting som kan endre på denne planen, skriver avisen.

TV2 melder også at det er sannsynlig at de nye statsrådsutnevnelser kommer fredag, men at det også kan skje tirsdag.

Både Hareide og Raja sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Begge er nevnt hyppig i diskusjonen rundt hvem som trer inn i regjeringen.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland og KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan avbryter også reiser i utlandet, melder TV2.

Ifølge kanalen skal stortingsgruppene til regjeringspartiene samles før utnevnelsene av de nye statsrådene.

Statsminister Erna Solberg selv har sagt at målet er å få på plass nye statsråder senest innen slutten av måneden, men at det gjerne kan skje raskere.

Skulle hjem først lørdag

Det var Dagbladet som først meldte at Hareide har avbrutt reisen, mens VG meldte at Raja har gjort det samme. Komitémedlemmene skulle egentlig ikke komme hjem før lørdag.

NTB har forsøkt å komme i kontakt med både Hareide og Raja, uten å lykkes. På Hareides telefon kommer man til et mobilsvar som bekrefter at han er på reise i Indonesia og ikke er tilbake i Norge før lørdag.

– Veldig aktuell

Flere i KrF har gitt uttrykk for at de ønsker seg Hareide inn i regjering.

– Det er et godt navn. Det tenker jeg å gi uttrykk for. Han har solid erfaring og har ikke minst vært statsråd. Han er en veldig aktuell kandidat, sa fylkesleder Per Sverre Kvinlaug i Agder, som er ett av KrFs største fylkeslag, til NTB tirsdag.

Det som imidlertid har talt imot Hareide, er at han stemte mot Granavolden-plattformen og sto i front for den røde og tapende fløyen i partiets retningsvalg.