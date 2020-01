Frp varsler motstand mot rusreformen

NTB Innenriks

– Det er problematisk at førstegangsbrukere og ungdom som blir tatt med fem gram amfetamin, ikke skal bli møtt med noen form for reaksjon. Dette er åpenbart noe vi i Frp vil gjøre det vi kan for å forhindre, sier Bruun-Gundersen, som er helsepolitisk talsperson i Frp, til NRK.

Rusreformen er Venstres store seier i Granavolden-plattformen. Et utvalg la like før jul fram sine anbefalinger til en ny ruspolitikk, der et viktig punkt er at bruk av narkotika ikke skal straffes, men møtes av hjelpeapparat og helsevesen. Det innebærer avkriminalisering av mindre mengder narkotika.

Det er imidlertid Frp kritisk til, og nå som partiet er ute av regjering, vil de stå på sitt primærstandpunkt, sier Bruun-Gundersen. Det forslaget som nå ligger på bordet, går altfor langt, mener hun.

– Dette er en altfor naiv narkotikapolitikk. Vi kommer til å gjøre det vi kan for å påvirke dette og sørge for å forebygge narkotikabruk blant særlig barn og ungdom. De skal ikke oppleve at dette skal være en legaliseringsreform, det vil vi sterkt advare mot, sier hun.

Også helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe i Senterpartiet frykter at reformen kan føre til økt narkotikabruk hos barn og ungdom.

– Denne saken er åpnere nå når Frp har gått ut av regjering, sier Toppe til NRK.

