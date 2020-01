NTB Innenriks

Gjennomsnittskarakteren ligger på en god D.

– Det er flott at det er færre som strøk på nasjonal deleksamen i fjor sammenlignet med årene før. Fortsatt er strykprosenten for høy, men denne eksamenen er et viktig verktøy for universitetene og høyskolene til å forbedre undervisningen, slik at færre stryker i fremtiden, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

(©NTB)