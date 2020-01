KrF-topp peker på Hareide

NTB Innenriks

– Det er et godt navn. Det tenker jeg å gi uttrykk for. Han har solid erfaring og har ikke minst vært statsråd. Han er en veldig aktuell kandidat, sier fylkesleder Per Sverre Kvinlaug i Agder, som er ett av KrFs største fylkeslag.

Kvinlaug understreker at det også er mange andre gode KrF-navn, og at han har tiltro til at partiledelsen legger en kabal som partiet er tjent med. Samtidig mener han at Hareide har en spesiell posisjon i partiet.

– Han kan sikre gode gjennomslag og markere oss i regjering på statsrådsnivå og er en av dem som virkelig kan klare det, sier Kvinlaug til NTB.

Venstre og KrF har i dag tre statsråder hver og får nå trolig ytterligere én minister.

Stemte mot Granavolden

Det som fremfor alt taler mot Hareide, er at han stemte mot Granavolden-plattformen og sto i front for den røde og tapende fløyen i partiets retningsvalg.

Samtidig gir flere KrF-fylkesledere overfor VG uttrykk for at de ønsker Hareide i regjering. Han beskrives som en figur som kunne samlet et splittet KrF-lag.

– Hareide ville kunne skape ro og plastre opp alle sår i løpet av to uker, hvis man hadde endt opp med det, sier en KrF-kilde til NTB.

Hareide selv har ikke kommentert saken.

Andre KrF-navn som trekkes fram, er KrFU-leder Ida Lindtveit Røse, tidligere byråd i Bergen Rebekka Ljosland, tidligere KrF-nestleder Inger Lise Hansen og tidligere stortingspolitiker og nå Tekna-sjef Line Henriette Holten.

Tunge poster

Statsminister Erna Solberg (H) drøfter nå regjeringens sammensetning med KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Trine Skei Grande. Solbergs mål er å få på plass nye statsråder senest innen slutten av måneden.

Fredagens statsråd kan komme for kjapt, og fredag klokken 14.30 har Solberg et planlagt besøk på Holocaustsenteret i Oslo.

Statsministeren må finne nye statsråder på områdene justis, olje- og energi, samferdsel, fiskeri og ikke minst finans. Den siste posten er svært sentral og legger premissene for mye av regjeringens arbeid.

Tre navn har vært fremme i diskusjonen. Høyre-nestleder Jan Tore Sanner, som i dag er kunnskaps- og integreringsminister, og KrFs Hans Olav Syversen, som i dag er statssekretær ved Statsministerens kontor.

Sentrale kilder i Høyre sier Sanner seiler opp som kandidat til posten, skriver VG. Samtidig kan Høyres finanspolitiker Henrik Asheim være en kandidat.

Samtidig vil de gjenværende tre regjeringspartiene ha behov for solide folk i finanskomiteen på Stortinget. Til høsten venter vanskelige budsjettforhandlinger med Frp.

Venstre-trøbbel

I Venstre skaper regjeringsrokeringen problemer, fordi partiet står midt oppe i en prosess om ledervervene. Ledertrioen, med partileder Grande og nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen, kan bli helt eller delvis vraket på partiets landsmøte til våren.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark mener Venstre-profilen Sveinung Rotevatn (32) bør blir statsråd – og at partiet nå må kapre et tungt departement.

– Med tanke på fornyelse i Venstre og for å synliggjøre prosjektet vårt er Rotevatn et veldig godt navn, sier Hansmark til NTB.

Det er usikkert om alle de sju Frp-statsrådene som nå forsvinner, blir erstattet. Tvert imot virker det sannsynlig at regjeringen nå vil få færre statsråder, og at postene som digitaliseringsminister, eldre- og folkehelseminister og samfunnssikkerhets- og beredskapsminister kan bli fjernet.

Fra Høyre-hold trekkes stortingspolitiker Tina Bru, tidligere Kristiansand-ordfører Harald Furre og eksstatsråd Linda Hofstad Helleland fram som mulige navn.