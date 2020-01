Fornærmet vil lukke dørene i voldtektssaken mot tidligere medieleder

NTB Innenriks

– Jeg begjærer lukkede dører av hensyn til privatlivets fred og hensynet til sakens opplysning, sa kvinnens bistandsadvokat, Anne Kristine Bohinen.

Kvinnen var én av de to første som i 2015 politianmeldte den tidligere medielederen i 50-årene. Mannen står i Oslo tingrett tiltalte for å ha voldtatt henne og åtte andre kvinner. Hun er den første av de fornærmede som skal forklare seg for retten.

Tiltalte selv «ønsker åpenhet» og motsetter seg enhver begjæring om lukkede dører, understreket forsvareren, advokat Elisabeth Myhre.

