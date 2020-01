Stabilt på Oslo Børs

NTB Innenriks

Equinor var som vanlig mest omsatt, og aksjen falt med 0,14 prosent. På omsetningslisten fulgte deretter NEL (+ 5,1 prosent), Norsk Hydro (+1,0), Telenor (-0,8) og DNB (-0,7).

Rec-aksjen falt mandag med 22,4 prosent. Dette skjedde etter at Kina søndag meldte at de viderefører straffetoll på silisium fra USA, skriver E24.

Sjømatsektoren på Oslo Børs økte med 0,6 prosent mandag og energisektoren med 0,3 prosent, mens shippingsektoren falt med 0,7 prosent.

Et fat nordsjøolje ble i 17-tiden mandag omsatt for 65,10 dollar, omtrent det samme som da handelen startet for dagen.

I Frankfurt falt DAX 30-indeksen med 0,1 prosent, mens CAC 40 i Paris var ned 0,4 prosent. I London falt FTSE 100-indeksen med 0,3 prosent.

I USA var Dow Jones-indeksen opp 0,2 prosent i 17.15-tiden, mens S&P 500 var opp 0,4 prosent.

I Asia steg Nikkei-indeksen i Tokyo med 0,1 prosent, mens Hongkong-børsen sank med 0,9 prosent.

(©NTB)