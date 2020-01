Solberg forventer at viktige saker ligger fast

NTB Innenriks

Under pressekonferansen mandag ettermiddag sa statsministeren at hun opplevde Frp-leder Siv Jensens pressekonferanse der hun varslet at partiet forlater regjeringen, som ryddig.

– Jeg forventer at mange av de viktige sakene vi har jobbet med over mange år, fortsatt ligger fast, sa Solberg.

– Men jeg er ikke naiv i det hele tatt. Frp kommer til å fremme nye krav og andre krav og ville noe mer. Hvis ikke, hadde de ikke gått ut av regjering. Vårt utgangspunkt er det arbeidsprogrammet vi har, som ligger i Granavolden, fortsatte Solberg.

