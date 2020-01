NTB Innenriks

Mannen ble pågrepet fredag og er sammen med tre andre menn siktet for drap eller medvirkning til drap på en 29 år gammel kvinne og en 43 år gammel mann, som ble funnet døde under en presenning ved Osavatnet 13. januar.

Fengslingsmøtet går for Bergen tingrett klokka 12.45. Politiet ber om at mannen varetektsfengsles i fire uker med full isolasjon og medieforbud de første to ukene. De vil også be om lukkede dører under fengslingsmøtet.

