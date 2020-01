Moxnes: Bra for landet at Frp mister makta

NTB Innenriks

– Frps ledere har blitt godt vant med å bruke statsrådspostene som utspillsposter og å kjøre svarte ministerbiler, sier Moxnes.

I en kommentar like etter at det ble kjent at Frp går ut av firepartiregjeringen sier Moxnes at Frp har vært på kollisjonskurs med en folkelig protestbølge i Norge.

– Selv om Frp går ut av regjering, vil de beholde elitestempelet. Der folk flest vil ha mindre forskjeller og en aktiv distrikts- og næringspolitikk, er Frp forkjempere for skattegaver til de rikeste, privatisering og mer makt konsentrert på det sentrale Østlandet. Frp er et parti for rikfolk, ikke for folk flest, og på kollisjonskurs med den folkelige protestbølgen i Norge, sier Rødt-lederen.

– Så blir det forhåpentligvis mindre grått og kjedelig i Stortinget fremover, fortsetter han og legger til at han ser fram til å utfordre Frp i en lang rekke saker.

