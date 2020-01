Høie skal avgjøre sykehussaken på Helgeland

NTB Innenriks

Møtet markerer enden på den lange og omstridte debatten om den framtidige sykehusstrukturen og lokaliseringen av sykehus på Helgeland.

– Det har vært en grundig prosess som legger grunnlaget for den beslutningen jeg skal ta på foretaksmøte. Styrene i Helgelandssykehuset og Helse nord har gjort sine vedtak. I tillegg har jeg hatt flere møter med ordførerne på Helgeland om lokalisering og funksjonsfordeling, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding mandag.

I desember i fjor anbefalte styret i Helse nord at Helgelandssykehuset bør bestå av et hovedsykehus i Sandnessjøen, et sykehus i Mo i Rana og et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund.

