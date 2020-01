NTB Innenriks

Nødetatene rykket ut til Universitetet i Oslo etter melding om kraftig røykutvikling. Meldingen om brannen kom fra brannvesenet klokka 15.10. Litt over en halv time senere meldte de at brannen i ventilasjonsanlegget var slukket.

De første meldingene gikk ut på at røyken kom fra et tak i Sem Sælandsvei. Klokka 15.25 meldte Oslo politidistrikt at nødetatene var framme på stedet og at de hadde evakuert de 21 som var inne i bygget.

(©NTB)