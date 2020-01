Terrorsiktet kvinnes forsvarer varsler pressekonferanse

NTB Innenriks

– Under pressemøtet vil advokaten til den terrorsiktede kvinnen, Nils Christian Nordhus, og spesialrådgiver i folkerett Mads Harlem både orientere om hvordan det i Norge har vært arbeidet med å få barna og mor ut av Syria, og hvordan den terrorsiktede kvinnen forholder seg til straffesaken, opplyser advokatfirmaet Nordhus & Aarø i en epost til NTB lørdag ettermiddag.

Pressekonferansen vil finne sted i lokalene til advokatfirmaet i Oslo.

Den 29 år gamle kvinnen og hennes to barn landet på Gardermoen sent fredag kveld. Kvinnen ble umiddelbart pågrepet ved ankomsten. Hun befinner seg under vakthold på Ullevål sykehus. Barna får helsehjelp og blir fulgt opp av barnevernet.

Kvinnen er siktet for å ha vært en del av Nusrafronten, nå kjent som Jabhat Fatah al-Sham, samt IS i perioden 2013 til 2019.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har opplyst at de vil gjennomføre et første avhør av kvinnen søndag.