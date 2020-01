NTB Innenriks

Sporet ble åpnet for trafikk ved 23-tiden fredag kveld. Bane Nor opplyser at togene kjører, men advarer mot at det kan oppstå forsinkelser og innstillinger.

Regiontoget mellom Oslo og Bergen, Flytoget og en rekke lokaltog ble berørt av togstansen fredag.

Torsdag var det full stans mellom Skøyen og Sandvika på samme togstrekning etter at et tog rev ned en kjøreledning ved Lysaker. Strekningen ble åpnet for trafikk i 2-tiden natt til fredag.

