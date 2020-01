Enda en mann pågrepet i forbindelse med dobbeltdrapet i Bergen

NTB Innenriks

– Han er siktet for drap eller medvirkning og har fått oppnevnt advokat Erik Ulvesæter som forsvarer. Vi forsøker å avhøre ham i kveld eller i morgen, sa politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt på en pressekonferanse i Bergen fredag ettermiddag.

Hun la til at politiet foreløpig ikke har tatt noen beslutning på om han skal varetektsfengsles eller ikke.

Pågripelsen skjedde klokka 14 fredag i Bergen sentrum. I alt er nå fire personer pågrepet i saken. Ytterligere en mann ble pågrepet, men er senere løslatt.

Tre menn er allerede varetektsfengslet etter at en kvinne og en mann ble funnet drept i Bergen mandag. En 29 år gammel kvinne og en 43 år gammel mann ble funnet døde under en presenning ved Osavatnet.

Også de tre som ble pågrepet mellom mandag og torsdag denne uka, er siktet for enten drap eller medvirkning til drap.

Skjedde på hospitset

Høyland sa at politiet mener at drapet skjedde i hospitset i Møllendalsveien 19. Derfra ble de fraktet til funnstedet.

Vitner sier til NRK at de så to biler som kjørte sakte oppover en grusvei søndag kveld nær stedet der de døde ble funnet dagen etter. Politiet anser observasjonen som veldig interessant.

De har allerede sagt at bolighuset er helt sentralt i etterforskningen. Politiet har undersøkt bygget grundig, både innvendig og utvendig. De har blant annet tatt med seg en seng som var gjennomtrukket av blod, og som lå utenfor boligen. Også søppelkasser i bakgården er tatt med av politiet for kriminaltekniske undersøkelser.

Politiet tok torsdag kontakt med Neptun Motorbåtforening for å sjekke overvåkingsbilder. Båtforeningen ligger rett på den andre siden av veien for hospitset i Møllendalsveien, skriver Bergens Tidende.

De har også hentet ut overvåkingsbilder fra hospitset og andre kameraer i området.

Undersøkelsene i leiligheten i boligblokka i Hardangerveien i Arna er de ferdig med nå. Der foretok politiet pågripelser i en væpnet aksjon tirsdag.

Utelukker ikke flere pågripelser

– Dette er en stor sak med mange involverte. Det er mye vi ikke har kontroll over. Vi utelukker ikke at det kan komme flere pågripelser i saken, sa politiinspektøren.

Politiet vil fortsette arbeidet gjennom helgen. De får fortsatt bistand fra Kripos og systematiserer informasjonen de har fått, går gjennom det digitale materialet som er innhentet, foretar vitneavhør og gjør kriminaltekniske undersøkelser.

– Vi har mellom 30 og 40 som utelukkende jobber med denne saken. Vi har gjort 40 vitneavhør, noen er avhørt flere ganger. Vi ber fortsatt om tips, både fra søndag og mandag. Av de rundt 80 tipsene vi har fått inn, er flere av store interesse for saken, sa Høyland.

Pårørende har bedt om at navnene til de drepte ikke offentliggjøres nå. Politiet har opplyst at alle de involverte i saken kjenner hverandre, og at de drepte ikke var tilfeldige ofre.