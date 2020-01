Siv Jensen: Kravlista forhåpentligvis klar torsdag

NTB Innenriks

– Vi vil overrekke Erna Solberg en liste med krav som vi skal utarbeide i løpet av dagen, forhåpentligvis, sa Jensen til NRKs Politisk kvarter torsdag.

Frp-lederne sier hun ikke vil gå offentlig ut med kravene og svarer heller ikke entydig på om Fremskrittspartiet må få fullt gjennomslag for kravene for å fortsette.

Jensen har ikke noe klart svar på om det er aktuelt for Fremskrittspartiet å støtte en Solberg-regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre.

– Det må vi nok komme tilbake til på et senere tidspunkt. Det jeg er opptatt av nå, er å se om det er mulig å få gjennomslag for mer Frp-politikk for at Frp skal fortsette å sitte i regjering. Hvis våre krav ikke blir tatt på alvor, må vi ta konsekvensen av det, sier hun.

Innvandring og bompenger

Reaksjonene har vært sterke i Fremskrittspartiet etter at det tirsdag kveld ble kjent at regjeringen har bistått en IS-siktet kvinne og hennes to barn med å komme seg ut av en leir i Syria. Familien er på vei hjem til Norge, hvor kvinnen vil bli pågrepet av PST. Den fem år gamle sønnen skal være alvorlig syk.

Flere i Frp har vært ute og nevnt saksområder der de mener partiet må få enda mer gjennomslag fordi de ikke ble hørt i denne saken. Mange av innspillene dreier seg om partiets kjente kjernesaker: Innvandring, skatt og bompenger.

Det til tross for at Frp presset gjennom en lettelse i bompengebelastningen før valget i fjor.

– Vi er ikke fornøyd før vi får fjernet bompengeregimet for godt, sier fylkesleder Margrethe Dysjaland i Rogaland Frp til NRK.

– Mer enn plattformen

Innvandringspolitisk talsmann Jon Engen-Helgheim er blant dem som har pekt på innstramminger i innvandringspolitikken. Han sier til Klassekampen at partiet må få gjennomslag som går ut over det de fire regjeringspartiene er blitt enige om i Granavolden-plattformen.

Ifølge en nyhetssak lagt ut på Frps nettsider tirsdag kveld slo han imidlertid fast at «ingen IS-kvinne skal få presse Frp ut av regjering slik at Norge får en langt mer liberal innvandringspolitikk».

KrF avviser nye krav

Leder Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti avviser imidlertid at det er aktuelt å gi etter for nye Frp-krav.

– Det er ingen grunn til at Frp nå skal få gjennomslag for en ny kravliste. Vi er enige om en politisk plattform og jobber ut fra den, sier han.

Venstre-leder Trine Skei Grande har oppfordret til at forhandlinger om Frps krav må tas internt i regjeringen, ikke i mediene.

Alt i fjor høst skal regjeringen ha gitt grønt lyst til å hente ut kvinnen og de to barna. I oktober orienterte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité om saken. Det var da klart at det var flertall på Stortinget for å få den syke gutten hjem, også om det betød at moren ble med.

Arbeidet med å få familien ut har vært holdt hemmelig av sikkerhetsmessige hensyn.

