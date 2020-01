Søreide: Ingen flere Syria-mødre har bedt om hjelp

NTB Innenriks

– Jeg ser at noen mener at alle norske mødre med barn burde hentes hjem fra leirer i Syria. Vi har imidlertid ikke noen myndighet til å hente hjem dem som ikke har bedt om konsulær bistand, sier Søreide til NTB.

Venstres Abid Raja er blant dem som har tatt til orde for å hente alle norske kvinner og barn som er i flyktningleirer i Syria hjem, også de som har vært tilknyttet IS.

Men Søreide avviser at dette i det hele tatt er noen problemstilling.

– I tilfeller hvor mødre og barn er sammen i Syria kan barna ikke hentes til Norge alene uten foreldrenes samtykke. Ingen av dem som fortsett er i leirene, ber om slik hjelp, sier utenriksministeren.

– Ikke myndighet

Etter det Utenriksdepartementet kjenner til, er det nå fire norske kvinner og fire norske barn i kurdiskkontrollerte leirer i Syria.

Søreide understreker at foreldre har rett og plikt til å bestemme på vegne av egne barn. Derfor er det heller ikke aktuelt for norske myndigheter å gripe inn overfor bare barna.

– Vi har ikke myndighet til å gripe inn på andre lands territorium og kan derfor ikke hente hjem barna mot foreldrenes vilje, slår hun fast.

Humanitært grunnlag

Tidligere denne uken ble det kjent at norske myndigheter har hjulpet en terrorsiktet kvinne og hennes to barn med å komme seg ut av Syria. Det er ventet at de vil lande i Norge torsdag kveld.

– Hjemhentingen av denne familien skjedde på humanitært grunnlag fordi vi frykter sykdom hos det ene barnet, sier Søreide.

I sommer hentet Norge hjem fem foreldreløse barn fra Syria, da også på humanitært grunnlag.

– Sakene skaper ikke presedens. Jeg har tidligere understreket at vi vurderer hver enkelt sak på selvstendig grunnlag, sier utenriksministeren.

(©NTB)