– Tilstanden er kritisk og ustabil, sier etterforskningsleder Ole Petter Hanssen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Mannen falt rundt tre meter fra et stillas da han var på jobb for et firma som gjorde arbeid på en privatbolig på Sola. Mannen var bevisstløs etter ulykken.

Han ble fraktet med ambulanse til Stavanger universitetssjukehus.

Politiet meldte om fallulykken like etter klokken 10 torsdag.

Arbeidstilsynet har gjort undersøkelser på stedet etter ulykken.

