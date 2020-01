Frp-folk vil ha strengere innvandringspolitikk for å bli i regjering

NTB Innenriks

Nå jobber fylkeslederne i Frp med innspill til det som skal bli en kravliste fra partiet.

Bakgrunnen er at flertallet i regjeringen overkjørte Frp da de bestemte seg for å hente hjem en terrorsiktet 29 år gammel kvinne fra Syria.

I Viken Frp mener gruppeleder Lavrans Kierulf det er naturlig at partiet krever gjennomslag innenfor området der de nå led nederlag.

– Noe av det viktigste for Fremskrittspartiet er å få gjennomslag på feltet som går på flyktning-, asyl, innvandring- og integreringspolitikk. Det er en sak på dette feltet vi er blitt overkjørt i, og da det er naturlig at det er innenfor dette feltet at Fremskrittspartiet får betydelig mer gjennomslag framover enn det vi har fått så langt, sier Kierulf til NRK.

– Skal Frp bli værende i regjering, må de kjenne følelsen av å vinne, sier fylkesleder Frode G. Hestnes i Vestfold og Telemark Frp og tidligere statssekretær ved Statsministerens kontor til NRK.

Han nevner skatter og avgifter, samferdsel, innvandring, bompenger og oljeutvinning som viktige områder for Frp.

