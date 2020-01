Aktor ber om ett års fengsel etter at 16-åring døde på Holmlia

NTB Innenriks

Voldsepisoden skjedde i skoletiden 12. juni 2017 nær Holmlia skole sørøst i Oslo. Den tiltalte var da 18 år gammel.

Aktor sa i innledningsforedraget sitt tidligere denne uka at Mohammed Altai (16) trolig ikke døde som en direkte følge av volden. Sakkyndige mener 16-åringen kan ha lidd av en sjelden tilstand der stress kan ha ført til hjertestans.

Hjelpeløs tilstand

Den tiltalte mannen har erkjent at han slo 16-åringen med flat hånd. 21-åringen er tiltalt for grov kroppskrenkelse med døden til følge og for å ha hensatt gutten i hjelpeløs tilstand.

Den tiltalte har erkjent delvis straffskyld, men avviser at kroppskrenkelsen var grov.

Påtalemyndigheten legger til grunn at det var forholdet mellom Mohammed og 21-åringens søster som var bakgrunnen for overfallet, og at Mohammed visste at han ville få juling da han skulle møte 21-åringen ved Holmlia skole den aktuelle dagen.

– Møtet skjer som følge av en kultur der det er ugreit at avdøde er kjæreste med tiltaltes søster, sa aktor Børge Enoksen i retten, ifølge Nettavisens rettsreferat.

Tapte minutter

Enoksen poengterte at det er 21-åringens handlemåte etter at Mohammed hadde besvimt som er bærende for straffepåstanden.

– Han gir ordre om å ikke ringe ambulanse, og han gjør det fordi han tenker på seg selv, sa aktor Enoksen i retten.

Ambulansen kom etter 17 minutter, og de tapte minuttene kan ifølge aktor ha vært kritiske for å redde 16-åringen.

Bistandsadvokaten ba om oppreisning til hver av Mohammed Altais foreldre på 150.000 kroner. 21-åringens forsvarer, advokat Øystein Bratlien, sa i sin prosedyre at hans klient burde få fradrag i straffen på grunn av lang saksbehandlingstid, melder NRK.

