Usikkert om Makaveli Lindén kan straffes for Majorstuen-drapet

Saken mot svenske Makaveli Lindén blir oversendt Statsadvokaten i Oslo for påtaleavgjørelse så snart som mulig, opplyser politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt til NTB. Lindén er siktet for knivdrapet på 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto (24) og ran. Saken får sin foreløpige konklusjon når Statsadvokaten har gjort sine vurderinger av bevisene og tatt en påtaleavgjørelse.

Hatlo avviser å gjengi innholdet i påtaleinnstillingen eller hans konklusjon. Om Lindén blir tiltalt for Majorstuen-drapet blir først kjent når Riksadvokaten har konkludert, men det er på det rene at han har erkjent drapet.

Det hersker imidlertid betydelig større usikkerhet rundt tiltaltes psykiske helsetilstand på gjerningstidspunktet. Han ble nylig kjent strafferettslig tilregnelig av de rettspsykiatrisk sakkyndige som har undersøkte ham – men under meget sterk tvil.

På toppen av dette kommer schizofrenidiagnosen svenske rettspsykiatere ga ham i 2017.

Betydelig tvil

Den betydelige usikkerheten er etter det NTB forstår så stor at han med stor sannsynlighet må dømmes som utilregnelig og til tvungent psykisk helsevern. Personer som er psykotiske når de begår straffbare handlinger, er beskyttet av straffeloven og kan ikke straffes.

Lindén nektet underveis i prosessen å samarbeide med de sakkyndige, og den tvungne observasjonen han ble underlagt, ga grunnlag for å konkludere med at han åpenbart var psykotisk, og dermed utilregnelig, i undersøkelsesperioden, og at han også er dette i dag. Men siden det ikke var vitner til handlingene han begikk på Majorstuen, fant de sakkyndige at de ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å konkludere med det samme for gjerningstidspunktet.

Saken kan tidligst komme opp for Oslo tingrett våren 2020, kommer det fram i en fengslingskjennelse onsdag. Lindén er varetektsfengslet i fire nye uker og kommer trolig til å bli sittende varetekt fram til hovedforhandlingen.

Rømte til Frankrike

Mandag 15. oktober ble 24 gamle Heikki Bjørklund Paltto fra Mysen funnet drept i leiligheten sin i Arbos gate på Majorstuen i Oslo. Ved hjelp av overvåkingsbilder ble svenske Makaveli Lindén identifisert og siktet for drapet, og han ble etterlyst internasjonalt. En drøy uke senere ble han pågrepet på jernbanestasjonen i den østfranske byen Dijon.

I forbindelse med pågripelsen og varetektsprosessen i Frankrike opplyste forsvareren hans, advokat Øystein Storrvik, at Lindén erkjente straffskyld for ran og forsettlig drap. Han opplyste også at hans klient har hatt en rushistorikk.

Etter at han ble prøveløslatt på sensommeren i år etter en dom i Sverige, ble Lindén overført til et internat for unge menn med avhengighetsproblemer. Ifølge VG ble behandlingen der avsluttet bare ni dager før Heikki Bjørklund Paltto ble drept.

Lindén er også mistenkt for drapet på Johanna Jostameling (58) i byen Mechelen i Belgia mens han var på flukt

