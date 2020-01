Siktet mann løslatt i dobbeltdrapssaken i Bergen

NTB Innenriks

Det opplyser mannens forsvarer Anette Vangsnes Askevold til Bergens Tidende.

To menn på 36 og 56 år ble tidligere onsdag varetektsfengslet etter at en mann og en kvinne ble funnet døde ved Osavatnet i Bergen mandag. De er sammen med en tredje mann på 33 år siktet for drap eller medvirkning til drap.

33-åringen blir fremstilt for varetektsfengsling torsdag.

Onsdag ettermiddag opplyste politiadvokat Inger-Lise Høyland at alle de involverte i saken kjenner hverandre, og at de drepte i saken ikke var tilfeldige ofre.

