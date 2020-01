NTB Innenriks

Raja vil hente alle de norske mødre og deres barn hjem fra flyktningleirer så raskt som mulig, ifølge Dagbladet.

– Jeg vil gi stor honnør til regjeringen som har klart å lande et stort flertall for å hente moren og de to barna. Så håper jeg fra Venstres side, og som leder av antiterrorgruppen i OSSE, at også de andre barna som er igjen i Syria, skal få komme hjem til Norge, sier han.

