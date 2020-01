NTB Innenriks

– På målestasjonene våre i alle fylkene har temperaturen vært over januar-normalen den første halvdelen av måneden. Bare på Svalbard varierer det mellom 2 grader over og 2 grader under normalen, tvitrer Yr.

Varmest har det vært i Møre og Romsdal, der gradestokken nærmet seg 20 grader like over nyttår.

2. januar ble det målt hele 19 grader på Sunndalsøra, noe som var ny januarrekord her i landet.

