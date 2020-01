Limi: Ingen avstemning i Frps stortingsgruppe om regjeringsdeltakelse

NTB Innenriks

Christian Tybring-Gjedde har varslet at han vil be om en avstemning om regjeringsdeltakelsen når Frps stortingsrepresentanter møtes til ordinært gruppemøte klokka 15 onsdag.

– Det er ikke gruppen som avgjør regjeringsdeltakelse, noe Christian også vet, så det blir ikke voteringstema, opplyser parlamentarisk leder Hans Andreas Limi til NTB.

Tybring-Gjedde reagerer på at stortingsgruppa ikke ble informert før Utenriksdepartementet tirsdag ettermiddag opplyste at den 29 år gamle kvinnen, hennes fem år gamle, syke sønn og en datter, var på vei til Norge.

– Et svik

Det gjør også tidligere justisminister Per-Willy Amundsen.

– Frp bør tenke grundig gjennom om vi er tjent med å fortsette samarbeidet med slike «venner» i regjering, skriver han på Facebook.

Frp har tatt dissens i regjering og støtter ikke beslutningen. Amundsen kaller likevel beslutningen et svik mot Frps velgere.

– Jeg er svært skuffet over at Høyre, Venstre og KrF åpner døren til Norge for IS-kvinner. Høyre burde forstå at dette er en vanskelig sak for Frp, i stedet lar de mikropartiene trosse gjennom sin vilje – mens vi blir informert via mediene, skriver Amundsen videre.

Krever flere seire

Innvandringspolitisk talsmann Jon Engen-Helgheim ville ikke svare på om han støtter kravet om å gå ut av regjering, da han ble spurt om saken på NRKs politisk kvarter onsdag.

– Sånne diskusjoner tar vi internt, sa han.

Han gjentok imidlertid at Frp forventer gjennomslag på andre områder, siden partiet ikke ble hørt i denne saken, og nevner spesielt ytterligere innstramminger i innvandringspolitikken.

