Lederne i regjeringspartiene møtes i kveld etter Frps utspill i IS-saken

Møtet begynte klokken 19.30 og har vært planlagt lenge, etter det NTB erfarer.

Statsminister Erna Solberg, Venstre-leder Trine Skei Grande, KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Frp-leder Siv Jensen møtes i statsministerboligen, skriver NRK.

– Nå er begeret fullt. Vi vil ikke sitte i regjering for enhver pris, sa Frp-leder Siv Jensen tidligere onsdag.

Frp skal utarbeide en liste med krav som skal fremlegges statsminister Erna Solberg.

Bakgrunnen er at regjeringsflertallet gikk mot Frps ønsker og besluttet å hente hjem en norsk kvinne fra Syria som er siktet for deltakelse i terrororganisasjonene IS og Nusrafronten.