Kongen utskrevet fra Rikshospitalet

NTB Innenriks

Kongen ble innlagt på sykehus onsdag for en uke siden etter å ha opplevd svimmelhet. De ble ikke funnet alvorlig sykdom, men han ble sykmeldt i to uker.

Onsdag ettermiddag meldte Slottet at kongen er utskrevet.

Kronprins Haakon fungerer som regent og midlertidig statsoverhode så lenge kongen er sykmeldt.

Tung periode

– Det har vært en tung periode de siste par ukene, men vi prøver så godt vi kan å ta vare på hverandre, sa kronprinsen da han møtte pressen under et besøk hos Flyktninghjelpen mandag.

Kongens tidligere svigersønn, prinsesse Märtha Louises eksmann Ari Behn, tok sitt eget liv 25. desember. Han ble bisatt fra Oslo domkirke fredag 3. januar.

Tirsdag i forrige uke skulle kongen ha deltatt på åpningen av Johan Sverdrup-feltet, men avlyste på grunn av påkjenningene den siste tiden.

Syk før jul

Kong Harald var også sykmeldt noen dager like før jul på grunn av en virusinfeksjon. Da var det to år siden forrige sykmelding for regenten. En fredag i november 2017 ble kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon, men var ute igjen mandagen etter i fin form, meldte Slottet.

I desember 2003 fikk kong Harald diagnosen kreft i urinblæren. 8. desember samme år ble kreftsvulsten fjernet i det som legene betegnet som en svært vellykket operasjon.

Etter operasjonen var kongen sykmeldt i flere måneder, og bare et knapt år etter friskmeldingen ble han igjen rammet av sykdom. Denne gangen var det en hjerteklaff som sviktet, og kongen måtte gjennom to store operasjoner på Rikshospitalet.