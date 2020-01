NTB Innenriks

– Jeg forstår at dette har vært ei vanskelig tid for dem, sier Grande til NRK.

Det skjer etter at Siv Jensen erklærte at Frp vil trekke seg fra regjeringen dersom partiet ikke får større gjennomslag.

Bakgrunnen er at regjeringsflertallet gikk imot Frps ønsker og besluttet å hente hjem en norsk kvinne fra Syria som er siktet for deltakelse i terrororganisasjonene IS og Nusrafronten.

(©NTB)