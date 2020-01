Drapsetterforskerne gjør nye undersøkelser ved hospits i Bergen

NTB Innenriks

Kriminalteknikerne gjorde undersøkelser utenfor et hospits i Møllendalsveien, blant annet i to søppelkasser. Til slutt teipet de igjen to kasser og tok med seg begge i en grå varebil, meldte NRK onsdag formiddag.

Hospitset regnes som sentralt i hendelsesforløpet som endte med at to personer ble dumpet ved Osavatnet i Arna i Bergen. En teori politiet jobber etter, er at de to – en 29 år gammel kvinne og en mann i 40-årene – ble drept et sted før de ble fraktet til funnstedet. De to ble funnet under en presenning mandag.

Dagbladet meldte tirsdag at krimteknikerne tok med seg noe som framsto som en blodtilsølt madrass fra hospitset.

I tillegg ble det ifølge Bergens Tidende gjort undersøkelser ved et kommunalt botilbud i Arna, der to av de siktede ble pågrepet under en væpnet politiaksjon tirsdag. Ifølge avisen hentet politiet ut overvåkingsbilder, blant annet video som viser parkeringsplassen utenfor blokken.

Framstilles for fengsling

De siktedes forsvarere har ikke besvart NTBs henvendelser onsdag. Det er usikkert hva som har framkommet i politiavhør, og hva som er de siktedes syn på skyldspørsmålet og anklagene i siktelsen.

To av de siktede framstilles for varetektsfengsling i Bergen tingrett onsdag ettermiddag. Bergensmennene på 56 og 36 år var de to som først ble pågrepet i saken. 36-åringen har nektet straffskyld og vil begjære seg løslatt, mens den eldste ikke har villet stille i avhør, skriver Bergens Tidende.

Begge er kjent for politiet fra tidligere forhold og har flere tidligere straffedommer mot seg.

Politiet har så langt ikke ønsket å kommentere hvordan ofrene ble drept, utover å opplyser at den foreløpige obduksjonsrapporten styrker drapsteorien. Flere medier har kilder som opplyser at de drepte hadde omfattende stikkskader.

Ytterligere to siktet

En tredje siktet, en 33 år gammel mann, blir mest sannsynlig framstilt for fengsling torsdag. Spørsmålet om straffskyld for drap eller medvirkning til det har så langt ikke vært noe stort tema i avhøret, og mannens forsvarer vil ikke si noe om hvordan klienten ser på politiets beskyldninger.

I tillegg er en fjerde mann pågrepet i saken. Han hadde opprinnelig status som vitne, men ble siktet for å ha ødelagt bevis i saken etter at han forklarte seg for politiet. Han har fått oppnevnt advokat Anette Askvold som forsvarer. Ifølge Bergens Tidende nekter han for å ha noe med saken å gjøre.

