Den siktede i Prinsdal-saken fortsatt på frifot

NTB Innenriks

Det er per nå ikke ny utvikling i drapssaken, opplyser Oslo-politiet onsdag formiddag.

Politiet siktet tirsdag en ung mann for å ha skutt og drept 21 år gamle Halil Kara i Prinsdal i Oslo.

Kara ble skutt i hodet, har Aftenposten fått bekreftet fra politiet.

Vurderer navn og bilde

Politiet har opplyst at de gjør løpende vurderinger om de skal gå ut med navn og bilde av den siktede mannen. Han er etterlyst både i Norge og internasjonalt, men politiet vil ikke si noe om de vet hvor han befinner seg. Politiet vil ikke utelukke at gjerningsmannen kan ha forlatt Norge.

21 år gamle Halil Kara ble skutt og drept ved Prinsdal Grill sørøst i Oslo sent fredag kveld. Politiet har uttalt at drapet fremstår som målrettet, uten at de har sagt hvorfor.

– Ut fra at vi nå har siktet en person, jobber vi med om det kan være et personlig motiv som ligger bak eller om det kan være en konflikt mellom kriminelle miljøer. Det kan også være noe helt annet, sa Metlid.

Løp fra stedet

Hun sier at de ikke har kjennskap til siktede fra før av i «særlig grad».

Gjerningsmannen skal ha stukket til fots langs Nedre Prinsdals vei i retning Kolbotn. Mannen hadde dekket til ansiktet. Observasjoner tyder på at det kun var én gjerningsperson, men politiet har ikke utelukket at det kan være flere medvirkende.

Tirsdag ettermiddag ble det avholdt minnestund for Kara i Søndre Nordstrand Muslimske Senter. Kara skal gravlegges torsdag i familiens hjemby i Antalya i Tyrkia

21-åringen jobbet som ringevikar på Seterbråten skole, en barneskole på Bjørndal, sørøst i Oslo.

(©NTB)