VG: Drapsofrene i Bergen ble funnet under presenning

To menn er pågrepet, siktet for drap eller medvirkning på kvinnen og mannen som ble funnet døde ved Osavatnet.

Turgåere varslet politiet om blodige gjenstander i elveløpet ved Gullfjellvegen like etter klokka 12 mandag. Første patrulje som kom på stedet tre kvarter senere, fant en død kvinne.

Ifølge VG fant politiet kvinnen under en presenning. Da krimteknikere kom for å undersøke området cirka tre timer senere, fant de en død mann under den samme presenningen.

Det ble funnet blodige klær, en madrass og sekker med klær på stedet, ifølge VGs opplysninger.

Tirsdag skal politiet holde en pressebrifing om saken. Mandag kveld uttalte de at de ikke utelukker at det kan komme flere pågripelser i saken.

De to døde er formelt identifisert etter en foreløpig obduksjon. Begge er norske statsborgere, og de er kjent for politiet.

Politiet har snakket med naboer og omgangskretsen til de to døde. De fikk mandag inn flere tips som de betegnet som interessante.

– Om noen har konkrete opplysninger i saken eller har vært i området denne dagen eller dagen før, så må de ta kontakt med politiet, sa politiinspektør Tore Salvesen i Vest politidistrikt på en pressekonferanse mandag.

