Søreide: – Mor og barn hentes hjem fra Syria på humanitært grunnlag

NTB Innenriks

– Det gjøres på humanitært grunnlag fordi vi frykter at det er sykdom hos barnet, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Fremskrittspartiet har vært klare på at barnet kunne hentes til Norge, men ikke hvis det innebar at moren også ble returnert. Partiet har tatt dissens i saken.

Søreide vil ikke kommentere dette, men sier at Frp har vært med i diskusjonene.

– Frp har gjort sitt syn klart, samtidig som at flertallet ønsker å gjøre et forsøk for å hjelpe et antatt sykt barn, sier hun.

Søreide understreker at det har vært ekstraordinære forhold som har gjort at kvinnen og de to barna nå hentes hjem, og at fem foreldreløse barn tidligere er hentet hjem til Norge fra Syria.

Krevende jobb

På spørsmål om andre kvinner nå kan regne med å hentes hjem, svarer Søreide:

– Ingen andre har bedt om bistand til hjemhenting, og det forholder vi oss til.

Norge har jobbet med å få hjem kvinnen og barna i lang tid. Det har vært en usedvanlig krevende jobb å få til, ifølge Søreide.

– Regjeringen ønsker ikke til å bidra til å returnere voksne som har sluttet seg til IS, men når det var nødvendig å hente hjem et sykt barn, gikk Høyre, Venstre og KrF sammen om å hente barnet hjem sammen med søster og mor, sa hun.

Statsråden gjorde det klart at norske statsborgere som har bidratt i IS i Syria og returnerer til Norge, må regne med å bli straffeforfulgt. Hun viste til PST for videre spørsmål om dette.

Kun to har bedt om bistand

Utenriksministeren sa videre at dersom andre kvinner ber om bistand, må dette vurderes på individuelt grunnlag.

– Vi har ingen planer om å yte annen bistand enn det vi nå har gitt, sier hun.

Kun to personer internert i leirer i Syria, har bedt om konsulær bistand, understreket Søreide.

– Den ene har i ettertid sagt offentlig at hun ikke ønsker slik bistand. Den andre er moren så nå returnerer til Norge sammen med sine to barn. De andre norske borgerne som er i Al-Hol-leiren har ikke bedt norske myndigheter om hjelp til å returnere til Norge, sa hun.

Ber om respekt

Den IS-siktede kvinnen og hennes to barn ble ført over grensen mellom Syria og Irak ved 14.40-tiden norsk tid, ifølge Aftenposten.

Søreide vil ikke si når de lander i Norge.

– Vi kommer ikke til å gi informasjon om hvor de befinner seg, eller når de kommer tilbake. Det er for å skjerme barna og bidra til at situasjonen ikke kompliseres, slik at de kommer seg hjem til Norge.

Søreide ba om respekt for at barna skjermes og ikke dømmes eller lastes for sine foreldres valg. Politiet bistår Utenriksdepartementet i transporten til Norge.

(©NTB)