NTB Innenriks

Dermed blir det opp til Justisdepartementet å bestemme om Krekar kan utleveres til Italia.

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble 15. juli pågrepet av politiet etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Ifølge italienske myndigheter ledet Krekar et terrornettverk kalt Rawti Shax.

Krekar har motsatt seg utlevering til Italia.