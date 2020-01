NTB Innenriks

Pelsdyrbøndene kan velge mellom to kompensasjonsordninger – enten erstatning på bokført verdi pluss et tillegg på 420 kroner per tispe, eller en erstatning på 2.150 kroner per tispe.

Ifølge Nationen valgte minkbonden i Telemark det siste alternativet. Utbetalingen tilsier at det var snakk om en større produksjon med 6.000 tisper.

Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag sier til avisa at summen bare dekker rundt halvparten av den reelle taksten på gården, og at bonden vil gå med milliontap.

