Ekstremværvarsel: Uværet Didrik gir ekstremt høy vannstand i Sør-Norge

NTB Innenriks

Aller verst blir det i Sunnhordland, Rogaland og Agder, der det er ventet ekstremt høy vannstand.

– Mellom Åna-Sira og Austvoll kan vannstanden bli mellom 80 og 90 centimeter over høyden som er oppgitt i tidevannstabellen, mens det mellom Risør og Åna-Sira kan bli mellom 90 og 105 centimeter over høyden, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB.

Langs den førstnevnte strekningen vil vannstanden være på sitt høyeste mellom klokken 2 og 3 natt til onsdag, mens det blir høyest mellom klokken 3 og 5 på den andre strekningen.

Risikerer store ødeleggelser

Selv om de ovennevnte områdene rammes hardest, er det også ventet svært høy vannstand i Møre og Romsdal, Vestland utenom Sunnhordland, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud på onsdag.

– Det kan bli store ødeleggelser på bygninger som er nær strandsonen, men skadene er jo begrenset til kystområdene. Folk som har båter, bør vurdere å ta dem opp på land, og i hvert fall om de bør sikres ekstra. Naust og andre bygninger og gjenstander ved strandsonen kan også bli rammet, sier Borander.

Kommunene sikrer

I Stavanger jobber kommunen tirsdag med å sikre området Vågen mot den høye vannstanden.

– For øyeblikket bygger vi en barriere helt innerst i Vågen i Stavanger sentrum. Vi har lagt ut «flompølser» som fylles med sjøvann. Disse er rundt en meter høye, sier Torstein Nilsen, beredskapssjef i Stavanger kommune.

Ifølge Bergens Tidende holdt Bergen kommune tirsdag et møte for å samkjøre innsatsen før vannstanden topper seg. En rekke kommunale instanser, Bergen havn og byantikvaren var innkalt til møtet.

Vakthavende beredskapskoordinator i Bergen kommune, Rune Bratland, ber folk som bor tett på sjøen ta sine forholdsregler.

– Sjekk fortøyninger og sikre båter og løse gjenstander på kaier. Eiendommer som ligger nær sjøkanten, kan få overvann, og en bør ta sine forholdsregler rundt dette, oppfordrer han på kommunens hjemmesider.

Bergen brannvesen og Bergen vann vil legge ut flomvern på de laveste punktene i området rundt Bryggen fra omkring midnatt.

Flere faktorer

Uværet skyldes flere faktorer. For det første har det nettopp vært fullmåne, og dermed er den astronomiske påvirkingen på havet spesielt høy.

– I kombinasjon med dette, kommer det lavtrykk og vindpåvirkning som stuer vann opp mot kysten, forklarer meteorologen.

Varselet er i rød kategori, noe som betyr at det ventes «ekstreme konsekvenser som følge av været», og at det er stor fare for store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur.

Når Meteorologisk institutt gir navn til ekstremvær, følges en alfabetisk liste. Jente- og guttenavn brukes annenhver gang. Listen er satt opp på forhånd. Forrige gang det ble varslet et navngitt ekstremvær var for to år siden, i januar 2018. Da var det stormen Cora som slo til i Møre og Romsdal og Trøndelag.